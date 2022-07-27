https://crimea.ria.ru/20220727/dozhdi-ukhodyat-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1123963934.html

Дожди уходят: прогноз погоды в Крыму на среду

Дожди уходят: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Дожди уходят: прогноз погоды в Крыму на среду

До конца рабочей недели область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую и жаркую погоду, ночью 27 июля на востоке Крыма еще вероятны... РИА Новости Крым, 27.07.2022

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2022-07-27T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. До конца рабочей недели область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую и жаркую погоду, ночью 27 июля на востоке Крыма еще вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28...30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.В Ялте и Алуште без осадков. Ночью +20…22, днем +28...30.В Евпатории без осадков, температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.В Феодосии, Керчи, Судаке тоже сухо. Температура воздуха ночью +20...22, днем +28...30.Температура воды в Азовском море +25 градусов, у берегов Ялты и Черноморского, в Керченском проливе +24, у берегов Алушты и Севастополя море прогрелось до +23, в Феодосии + 22, в Евпатории +20 градусов.

https://crimea.ria.ru/20220724/v-krymu-na-nedele-livni-i-zhara-1123929550.html

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