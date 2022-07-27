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Дожди уходят: прогноз погоды в Крыму на среду
Дожди уходят: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Дожди уходят: прогноз погоды в Крыму на среду
До конца рабочей недели область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую и жаркую погоду, ночью 27 июля на востоке Крыма еще вероятны... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T00:01
2022-07-27T00:01
2022-07-27T00:01
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крымская погода
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. До конца рабочей недели область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую и жаркую погоду, ночью 27 июля на востоке Крыма еще вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28...30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.В Ялте и Алуште без осадков. Ночью +20…22, днем +28...30.В Евпатории без осадков, температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.В Феодосии, Керчи, Судаке тоже сухо. Температура воздуха ночью +20...22, днем +28...30.Температура воды в Азовском море +25 градусов, у берегов Ялты и Черноморского, в Керченском проливе +24, у берегов Алушты и Севастополя море прогрелось до +23, в Феодосии + 22, в Евпатории +20 градусов.
https://crimea.ria.ru/20220724/v-krymu-na-nedele-livni-i-zhara-1123929550.html
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым
Дожди уходят: прогноз погоды в Крыму на среду
Прогноз погоды в городах Крыма на среду, 27 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. До конца рабочей недели область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую и жаркую погоду, ночью 27 июля на востоке Крыма еще вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до 22 градусов тепла, днем +27…32, в горах +20…25", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28...30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.
В Ялте и Алуште без осадков. Ночью +20…22, днем +28...30.
В Евпатории без осадков, температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.
В Феодосии, Керчи, Судаке тоже сухо. Температура воздуха ночью +20...22, днем +28...30.
Температура воды в Азовском море +25 градусов, у берегов Ялты и Черноморского, в Керченском проливе +24, у берегов Алушты и Севастополя море прогрелось до +23, в Феодосии + 22, в Евпатории +20 градусов.