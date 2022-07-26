https://crimea.ria.ru/20220726/kakoy-segodnya-prazdnik-26-iyulya-1123955745.html

Какой сегодня праздник: 26 июля

Какой сегодня праздник: 26 июля - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Какой сегодня праздник: 26 июля

В этот день в России празднуют День парашютиста. 26 июля в США создали ФБР, а свои дни рождения отмечают американская актриса Сандра Буллок и японская пианистка РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-26T00:00

2022-07-26T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля – РИА Новости Крым. В этот день в России празднуют День парашютиста. 26 июля в США создали ФБР, а свои дни рождения отмечают американская актриса Сандра Буллок и японская пианистка Кэйко Мацуи.Что празднуют в России26 июля в России празднуют День парашютиста. Праздник имеет неофициальный характер, однако широко отмечается любителями и профессионалами парашютного спорта. Дата праздника выбрана не случайно. 26 июля 1930 года под Воронежем пять советских летчиков и пять советских механиков совершили серию тренировочных прыжков с самолета. Это знаменательное событие стало импульсом для развития парашютного дела в СССР.К торжеству обычно проводят спортивные состязания и показательные выступления. В этот день мастера воздушного спорта пытаются установить мировые рекорды на точность приземления, высоту сброса, длительность прыжка и так далее.Что празднуют в миреЕжегодно 26 июля поклонники первого в мире искусственного языка отмечают День эсперанто. Эту языковую систему создал польский врач-окулист и лингвист Людвиг Заменгоф в 1887 году после десяти лет работы. Ученый хотел создать универсальный язык, который бы мог понять абсолютно любой человек на планете.Грамматика языка была создана на основе европейских языков с минимумом исключений. Лексика же была взята в основном из романских языков. В грамматике эсперанто всего шестнадцать правил, написание фонетическое, существительные без рода, а глаголы являются регулярными и неизменяемыми.Сейчас на искусственном языке разговаривают до двух миллионов человек. И каждый год сотни международных конференций и встреч проводятся на эсперанто без переводчиков.26 июля на Кубе отмечают День национального восстания. В 1953 году группа кубинских повстанцев-революционеров во главе с малоизвестным тогда Фиделем Кастро попыталась взять штурмом казармы Монкады в Сантьяго-де-Куба – второго по величине города Кубы.Хотя штурм крепости Монкада и атака против правительства Фульхенсио Батиста, на которые решились приблизительно 160 мужчин, завершились полным разгромом боевой группы будущего Команданте, день 26 июля стал одним из символов революции и любимых праздников на острове. Выходными объявлены три дня подряд: 25, 26 и 27 июля. Грандиозные празднования и карнавалы проходят ежегодно в Гаване и Сантьяго-де-Куба.Знаменательные события26 июля 1730 года российская императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Успенского большого колокола. "Царь-колокол" должен был стать заменой трех своих предшественников и остаться в память потомкам о царствовании императрицы. Однако он никогда не использовался по своему назначению.В 1735 году два мастера, отец и сын Моторины, выполнили приказ императрицы и отлили колокол. Его высота составила чуть больше шести метров, а диаметр – шесть с половиной метров. А еще он получился невероятно тяжелым – целых двести тонн.Колокол оставили в специальном месте (литейная яма), чтобы украсить его, но вскоре в Москве произошел очень крупный пожар. Над колоколом было очень много деревянных балок, с помощью которых его планировали поднять наверх после окончания работ. Они загорелись, колокол очень сильно раскалился, и его заливали ледяной водой, чтобы остудить. Колокол не выдержал такого перепада температур и треснул – от него откололся большой кусок.После инцидента испорченное изделие оставили прямо в яме на целых 100 лет. И лишь в 1836 году было принято решение установить разбитый памятник литейному делу на постаменте в Кремле, где он стоит до сих пор.В 1908 году 26 июля министр юстиции США Чарлз Бонапарт создает безымянное ведомство, спецагенты которого должны будут расследовать нарушения федеральных законов. Первым его руководителем становится Стенли Финч (Stanley Finch). На следующий год появится название — Бюро расследований, а с 1 июля 1935 года ведомство станет называться Федеральным бюро расследований (ФБР).Основными сферами деятельности ФБР являются борьба с терроризмом и организованной преступностью, наркобизнесом и тяжкими преступлениями против личности. В ведении бюро находится крупнейший в стране центр регистрации преступлений и преступников. На данный момент в ведомстве работают более 35 тыс. сотрудников. ФБР состоит из нескольких оперативных отделов, самый крупный из них — криминальный следственный отдел. Лабораторный отдел, являясь крупнейшим криминалистическим подразделением, имеет практику использования ядерного реактора для нейтронного анализа.26 июля 1951 года во время раскопок в Великом Новгороде археологи под руководством профессора Артемия Арциховского обнаружили самую первую древнерусскую берестяную грамоту. В ней содержался перечень феодальных повинностей (позема и дара) в пользу трех землевладельцев: Фомы, Иева и Тимофея.Примечательно, что грамоту обнаружила работница Новгородского мебельного комбината Нина Акулова, которая пришла на раскопки подработать во время отпуска по беременности.Кто родилсяВ 1856 году родился ирландский писатель и лауреат Нобелевской премии Джордж Бернард Шоу. Он был одним из основателей Лондонской школы экономики и политических наук, а также вторым (после Шекспира) по популярности драматургом в английском театре. Один из двух людей в истории (второй — Боб Дилан), удостоенный и Нобелевской премии в области литературы (1925 г., "За творчество, отмеченное идеализмом и гуманизмом, за искрометную сатиру, которая часто сочетается с исключительной поэтической красотой"), и премии "Оскар" (1939 г., за сценарий фильма "Пигмалион").Примечательно, что с 21 по 31 июля 1931 году Шоу посетил СССР, где 29 июля у него состоялась личная встреча с Иосифом Сталиным. Помимо Москвы, писатель побывал в глубинке — коммуне им. Ленина в селе Ира Кирсановского района Тамбовской области (Ирская коммуна), считавшейся образцовой. По возвращению из страны Шоу писал:В 1875 году родился швейцарский психиатр и педагог, основоположник одного из направлений глубинной психологии Карл Юнг. Задачей аналитической психологии ученый считал толкование архетипических (коллективных) образов, возникающих у пациентов. Юнг развил учение о коллективном бессознательном (совокупность универсальных личностных проблем, которые могут возникать перед человеком во все времена). Также знаменитой стала его концепция психологических типов, согласно которой люди делятся на типы исходя из психологических различий между ними.В 1928 году родился американский и британский кинорежиссер, фотограф и продюсер, один из самых влиятельных кинематографистов второй половины XX столетия Стэнли Кубрик. Его фильмы сняты с большим техническим мастерством. Особенности картин заключаются в специфическом использовании крупных планов, необычном панорамировании, наплыве, а также в непривычном использовании популярной и классической музыки.Кубрик часто изображает одиночество человека, его изоляцию от окружающей действительности в собственном, им самим придуманном мире.Пожалуй, самой противоречивой картиной в творчестве Кубрика стала экранизация романа Энтони Берджесса "Заводной апельсин". Критики отмечали, что фильм режиссера – "темное, шокирующие исследование насилия в человеческом обществе". Картина была выпущена с рейтингом X (NC-17) на территории США, что вызвало значительные споры. А постер фильма был создан легендарным дизайнером Биллом Голдом.В 1959 году родился американский киноактер и обладатель двух "Оскаров" Кэвин Спейси. Наиболее примечательные фильмы с его участием – это "Семь", "Подозрительные лица", "Планета Ка-Пэкс", "Жизнь Дэвида Гейла", "Красота по-американски".В 1963 году родилась японская пианистка и композитор, исполняющая музыку в стиле нью-эйдж и джаз, – Кэйко Мацуи. Она выпустила более 20 альбомов и получила международную известность. Критики называют стиль Мацуи "современным джазом" и "музыкой для интеллектуалов".В 1964 году родилась американская актриса Сандра Буллок. В 2010 году она получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Невидимая сторона". Она также знаменита своими ролям в "Мисс Конгениальность", "Дурная слава", "Предложение" (который принес Буллок номинацию на "Золотой глобус"), "Разрушитель" и многие другие.26 июля родились солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов, британская актриса Оливия Уильямс, российская певица Зара и другие.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости