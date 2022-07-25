https://crimea.ria.ru/20220725/vs-rf-nanesli-udary-po-komandnym-punktam-vsu-i-skladam-s-oruzhiem-1123949702.html
ВС РФ нанесли удары по командным пунктам ВСУ и складам с оружием
ВС РФ нанесли удары по командным пунктам ВСУ и складам с оружием - РИА Новости Крым, 25.07.2022
ВС РФ нанесли удары по командным пунктам ВСУ и складам с оружием
Российские военные за сутки поразили шесть командных пунктов ВСУ, уничтожили четыре склада с боеприпасами и сбили шесть беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T12:49
2022-07-25T12:49
2022-07-25T12:49
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили шесть командных пунктов ВСУ, уничтожили четыре склада с боеприпасами и сбили шесть беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ."Поражено шесть командно-наблюдательных пунктов, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады в районе Орехова Запорожской области, 113-й бригады территориальной обороны в районах Клугино-Башкировки и Чугуева Харьковской области. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Любимовки Днепропетровской области, Степного Запорожской области и Артемовска ДНР, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сообщении.В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода гаубиц Д-20, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и восемь украинских взводов орудий Д-30.Кроме того, российскими средствами ПВО за сутки сбито шесть украинских беспилотников в районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики. А в районе Стаханова в ЛНР и Попасной в ДНР перехвачено шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган", заключили в оборонном ведомстве.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://crimea.ria.ru/20220725/pri-popytke-vysaditsya-pod-khersonom-unichtozheny-ukrainskie-diversanty-1123949451.html
https://crimea.ria.ru/20220725/v-khmelnitskoy-oblasti-unichtozhena-baza-s-boepripasami-k-himars-1123949574.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВС РФ нанесли удары по командным пунктам ВСУ и складам с оружием
Российские военные нанесли удары по шести командным пунктам ВСУ и вооружению
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили шесть командных пунктов ВСУ, уничтожили четыре склада с боеприпасами и сбили шесть беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Поражено шесть командно-наблюдательных пунктов, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады в районе Орехова Запорожской области, 113-й бригады территориальной обороны в районах Клугино-Башкировки и Чугуева Харьковской области. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Любимовки Днепропетровской области, Степного Запорожской области и Артемовска ДНР, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сообщении.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода гаубиц Д-20, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и восемь украинских взводов орудий Д-30.
Кроме того, российскими средствами ПВО за сутки сбито шесть украинских беспилотников в районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики. А в районе Стаханова в ЛНР и Попасной в ДНР перехвачено шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган", заключили в оборонном ведомстве.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.