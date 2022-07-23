https://crimea.ria.ru/20220723/v-krymu-sukho-i-teplo-prognoz-pogody-na-subbotu-1123930909.html

В Крыму сухо и тепло: прогноз погоды на субботу

В Крыму сухо и тепло: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 23.07.2022

В Крыму сухо и тепло: прогноз погоды на субботу

В выходные дни область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую погоду, сообщают в крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T00:01

2022-07-23T00:01

2022-07-23T00:01

крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В выходные дни область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую погоду, сообщают в крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27…29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +24…26.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +20…22. Днем столбики термометров покажут +27...29.В Евпатории сухо, температура воздуха ночью составит +20...22, днем до 28 градусов тепла.В Судаке, Феодосии и Керчи также без осадков ночью +20..22, днем +24...26.Температура морской воды у берегов Ялты +24 градуса, в Евпатории +16, в Керченском проливе и Азовском море, в Алуште, Феодосии +23 градуса, в Черноморском +22, в Евпатории +20, в Севастополе +21...23.

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество