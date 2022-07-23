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В Крыму сухо и тепло: прогноз погоды на субботу
В Крыму сухо и тепло: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 23.07.2022
В Крыму сухо и тепло: прогноз погоды на субботу
В выходные дни область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую погоду, сообщают в крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T00:01
2022-07-23T00:01
2022-07-23T00:01
крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В выходные дни область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую погоду, сообщают в крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27…29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +24…26.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +20…22. Днем столбики термометров покажут +27...29.В Евпатории сухо, температура воздуха ночью составит +20...22, днем до 28 градусов тепла.В Судаке, Феодосии и Керчи также без осадков ночью +20..22, днем +24...26.Температура морской воды у берегов Ялты +24 градуса, в Евпатории +16, в Керченском проливе и Азовском море, в Алуште, Феодосии +23 градуса, в Черноморском +22, в Евпатории +20, в Севастополе +21...23.
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крымская погода, крым, общество
В Крыму сухо и тепло: прогноз погоды на субботу
Прогноз погоду на субботу, 23 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В выходные дни область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую погоду, сообщают в крымском гидрометцентре.
"Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха в субботу: ночью +13…18, на побережье до +22; днем +25…30, в горах +18…23", - отмечают синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27…29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +24…26.
В Ялте и Алуште без осадков, ночью +20…22. Днем столбики термометров покажут +27...29.
В Евпатории сухо, температура воздуха ночью составит +20...22, днем до 28 градусов тепла.
В Судаке, Феодосии и Керчи также без осадков ночью +20..22, днем +24...26.
Температура морской воды у берегов Ялты +24 градуса, в Евпатории +16, в Керченском проливе и Азовском море, в Алуште, Феодосии +23 градуса, в Черноморском +22, в Евпатории +20, в Севастополе +21...23.