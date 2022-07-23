Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сухо и тепло: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220723/v-krymu-sukho-i-teplo-prognoz-pogody-na-subbotu-1123930909.html
В Крыму сухо и тепло: прогноз погоды на субботу
В Крыму сухо и тепло: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 23.07.2022
В Крыму сухо и тепло: прогноз погоды на субботу
В выходные дни область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую погоду, сообщают в крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T00:01
2022-07-23T00:01
крымская погода
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123831640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5999b88c5cccf93a6127675ac2405e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В выходные дни область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую погоду, сообщают в крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27…29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +24…26.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +20…22. Днем столбики термометров покажут +27...29.В Евпатории сухо, температура воздуха ночью составит +20...22, днем до 28 градусов тепла.В Судаке, Феодосии и Керчи также без осадков ночью +20..22, днем +24...26.Температура морской воды у берегов Ялты +24 градуса, в Евпатории +16, в Керченском проливе и Азовском море, в Алуште, Феодосии +23 градуса, в Черноморском +22, в Евпатории +20, в Севастополе +21...23.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123831640_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9fa64466a29d904689d76977640475b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, крым, общество
В Крыму сухо и тепло: прогноз погоды на субботу

Прогноз погоду на субботу, 23 июля

00:01 23.07.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В выходные дни область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую погоду, сообщают в крымском гидрометцентре.
"Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха в субботу: ночью +13…18, на побережье до +22; днем +25…30, в горах +18…23", - отмечают синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27…29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +24…26.
В Ялте и Алуште без осадков, ночью +20…22. Днем столбики термометров покажут +27...29.
В Евпатории сухо, температура воздуха ночью составит +20...22, днем до 28 градусов тепла.
В Судаке, Феодосии и Керчи также без осадков ночью +20..22, днем +24...26.
Температура морской воды у берегов Ялты +24 градуса, в Евпатории +16, в Керченском проливе и Азовском море, в Алуште, Феодосии +23 градуса, в Черноморском +22, в Евпатории +20, в Севастополе +21...23.
 
Крымская погодаКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму сухо и тепло: прогноз погоды на субботу
21:59Главные события и комментарии дня: 22 июля
21:21Кому опасно есть помидоры
20:40Врач назвала пять правил в борьбе с морщинами
20:21Как чай может навредить организму
19:37Все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют
19:15Чем богаче, тем дороже: в России предлагают дифференцировать штрафы
18:36Идеальные выходные – прогноз погоды от ФОБОС для Крыма
18:23Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона
18:12Шойгу раскрыл содержание подписанных документов о "продуктовой сделке"
18:03Глава ВГА Запорожья прокомментировал включение в санкционный список ЕС
17:58Установлены виновные в гибели подростка-инвалида в Темрюкском районе
17:36Продуктовой сделке быть: подписан меморандум между Россией и ООН
17:35Перевозки пассажиров в Крым поездами выросли в 1,5 раза
17:24Фатальное невезение: житель США заболел COVID-19 и оспой обезьян
17:06ЦБ продлит ограничение на выдачу наличной валюты физлицам
16:44В Краснодарском крае накрыли ОПГ орудовавшую в Сочи 20 лет назад
16:35Аксенов рассказал о выплатах пострадавшим от подтоплений в Крыму
16:17ДТП в Крыму: кроссовер сбил подростка на мопеде
16:13Набиуллина оценила перспективу запрета хождения доллара в России
Лента новостейМолния