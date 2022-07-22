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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
На территории Республики Крым зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 657 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 657 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.По данным минздрава, жертвами пандемии в регионе стали уже 5337 человек.В Севастополе зарегистрированы 28 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 90 лет, сообщили в региональном правительстве."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы три человека, выписаны семь. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 23 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.Всего, по данным Роспотребнадзора, за пандемию в Севастополе заболели ковидом 85 354 человека, выздоровели 82 771.
https://crimea.ria.ru/20220722/s-kakimi-oslozhneniyami-mogut-stolknutsya-perebolevshie-covid-19-1123923773.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших

В Крыму и Севастополе выявили 73 новых случая COVID-19, умер один человек

10:10 22.07.2022
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкГоспиталь
Госпиталь - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 657 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.
"За истекшие сутки госпитализированы восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 232 человека. Выздоровели за сутки 28 человек, за весь период – 177 373", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, жертвами пандемии в регионе стали уже 5337 человек.
В Севастополе зарегистрированы 28 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 90 лет, сообщили в региональном правительстве.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы три человека, выписаны семь. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 23 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за пандемию в Севастополе заболели ковидом 85 354 человека, выздоровели 82 771.
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