https://crimea.ria.ru/20220722/svodka-po-covid-19--v-krymu-i-sevastopole-dannye-o-zabolevshikh-i-umershikh-1123925667.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших

На территории Республики Крым зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 657 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T10:10

2022-07-22T10:10

2022-07-22T10:10

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крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 657 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.По данным минздрава, жертвами пандемии в регионе стали уже 5337 человек.В Севастополе зарегистрированы 28 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 90 лет, сообщили в региональном правительстве."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы три человека, выписаны семь. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 23 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.Всего, по данным Роспотребнадзора, за пандемию в Севастополе заболели ковидом 85 354 человека, выздоровели 82 771.

https://crimea.ria.ru/20220722/s-kakimi-oslozhneniyami-mogut-stolknutsya-perebolevshie-covid-19-1123923773.html

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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