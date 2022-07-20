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В Крыму вскрыли три фантомные площадки с опасными продуктами - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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В Крыму вскрыли три фантомные площадки с опасными продуктами
В Крыму вскрыли три фантомные площадки с опасными продуктами - РИА Новости Крым, 20.07.2022
В Крыму вскрыли три фантомные площадки с опасными продуктами
Три фантомные площадки, поставляющие продукты в соцобъекты, выявили сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора в Крыму. РИА Новости Крым, 20.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Три фантомные площадки, поставляющие продукты в соцобъекты, выявили сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора в Крыму.Для предотвращения дальнейшего оборота опасной продукции все три площадки исключены из реестра Федеральной государственной системы "ВетИС", а регистрация индивидуального предпринимателя аннулирована.
https://crimea.ria.ru/20220517/ambroziya-zakhvatyvaet-krym-rosselkhoznadzor-zabil-trevogu-1123253144.html
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крым, россельхознадзор
В Крыму вскрыли три фантомные площадки с опасными продуктами

Россельхознадзор выявил в Крыму фантомные площадки, поставляющие продукты в соцобъекты

11:24 20.07.2022 (обновлено: 11:25 20.07.2022)
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСанитарно-карантинный контроль в аэропорту Челябинска
Санитарно-карантинный контроль в аэропорту Челябинска - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Три фантомные площадки, поставляющие продукты в соцобъекты, выявили сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора в Крыму.
"Установлено, что по указанным юридическим адресам расположены предприятия, не имеющие отношения к деятельности индивидуального предпринимателя. Таким образом, поставка пищевых продуктов с данных площадок фактически не осуществлялась. Но согласно оформленным ветеринарно-сопроводительным документам с этих адресов отправлено в объекты социальной сферы 1785,7 кг мясной, рыбной и молочной продукции, а также 12600 штук яиц", - говорится в сообщении.
Для предотвращения дальнейшего оборота опасной продукции все три площадки исключены из реестра Федеральной государственной системы "ВетИС", а регистрация индивидуального предпринимателя аннулирована.
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