https://crimea.ria.ru/20220720/v-krymu-vskryli-tri-fantomnye-ploschadki-s-opasnymi-produktami-1123904403.html
В Крыму вскрыли три фантомные площадки с опасными продуктами
В Крыму вскрыли три фантомные площадки с опасными продуктами - РИА Новости Крым, 20.07.2022
В Крыму вскрыли три фантомные площадки с опасными продуктами
Три фантомные площадки, поставляющие продукты в соцобъекты, выявили сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора в Крыму. РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T11:24
2022-07-20T11:24
2022-07-20T11:25
крым
россельхознадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Три фантомные площадки, поставляющие продукты в соцобъекты, выявили сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора в Крыму.Для предотвращения дальнейшего оборота опасной продукции все три площадки исключены из реестра Федеральной государственной системы "ВетИС", а регистрация индивидуального предпринимателя аннулирована.
https://crimea.ria.ru/20220517/ambroziya-zakhvatyvaet-krym-rosselkhoznadzor-zabil-trevogu-1123253144.html
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крым, россельхознадзор
В Крыму вскрыли три фантомные площадки с опасными продуктами
Россельхознадзор выявил в Крыму фантомные площадки, поставляющие продукты в соцобъекты
11:24 20.07.2022 (обновлено: 11:25 20.07.2022)