https://crimea.ria.ru/20220720/v-krymu-vskryli-tri-fantomnye-ploschadki-s-opasnymi-produktami-1123904403.html

В Крыму вскрыли три фантомные площадки с опасными продуктами

В Крыму вскрыли три фантомные площадки с опасными продуктами - РИА Новости Крым, 20.07.2022

В Крыму вскрыли три фантомные площадки с опасными продуктами

Три фантомные площадки, поставляющие продукты в соцобъекты, выявили сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора в Крыму. РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T11:24

2022-07-20T11:24

2022-07-20T11:25

крым

россельхознадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Три фантомные площадки, поставляющие продукты в соцобъекты, выявили сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора в Крыму.Для предотвращения дальнейшего оборота опасной продукции все три площадки исключены из реестра Федеральной государственной системы "ВетИС", а регистрация индивидуального предпринимателя аннулирована.

https://crimea.ria.ru/20220517/ambroziya-zakhvatyvaet-krym-rosselkhoznadzor-zabil-trevogu-1123253144.html

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2022

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крым, россельхознадзор