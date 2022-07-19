https://crimea.ria.ru/20220719/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-19-iyulya-1123901436.html

Главные события и заявления дня, 19 июля

Главные события и заявления дня, 19 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Главные события и заявления дня, 19 июля

На Украине грозятся отвоевать Крым и уничтожить Черноморский флот РФ. Херсон обстреляли из американских РСЗО и разрушили мост. Киев готовится к призыву женщин в РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T22:06

2022-07-19T22:06

2022-07-19T20:41

главное за день

российская федерация (россия, рф)

распространение коронавируса в рф

санкции против россии

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

в мире

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. На Украине грозятся отвоевать Крым и уничтожить Черноморский флот РФ. Херсон обстреляли из американских РСЗО и разрушили мост. Киев готовится к призыву женщин в ВСУ. Евросоюз смягчит санкции против банков России. Бывший замглавы региона РФ возглавил правительство Запорожской области. В России возобновят работу региональных штабов по COVID-19 из-за тревожной статистики по заболеваемости.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Угрозы Минобороны Украины в адрес Крыма и ЧФ РФВо вторник замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов во время визита в Лондон заявил, что "Россия должна оставить Крым, если хочет остаться страной".Он пригрозил отвоевать Крым и уничтожить Черноморский флот РФ с помощью западного оружия.В ответ на это на полуострове представителям киевского режима посоветовали задуматься о том, чтобы сохранить Украину хотя бы в каких-то границах и забыть фантазии о возвращении Крыма и других освобожденных территорий:Удары по Херсону из американских РСЗОУкраинские войска нанесли удар по Херсону. Об этом во вторник сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, ВСУ выпустили по области шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Пять ракет удалось перехватить, одна попала в Антоновский мост. Жертв и разрушений нет.Подготовка к мобилизации женщин в ВСУКиев планирует начать мобилизацию женщин на военную службу. Об этом свидетельствуют данные украинской документации, которые попали в распоряжение подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко. В частности, о скором призыве женщин свидетельствует расширение списка военно-учетных специальностей, отмечает Марочко. Он также подчеркивает, что все чаще в роликах на украинских телеканалах появляются женщины-военные.Смягчение антироссийских санкцийЧасть активов российских банков, попавших под санкции Европейского союза, могут разморозить для торговли продовольствием. Соответствующие поправки внесут в среду в шестой пакет ограничительных мер против РФ, сообщило во вторник международное агентство Reuters. Средства подсанкционных российских банков могут потребоваться "для устранения узких мест в мировой торговле продуктами питания и удобрением".Новый глава правительства Запорожской областиПравительство Запорожской области возглавил бывший первый вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов. Об этом также стало известно во вторник.Антон Кольцов родился в 1973 году в Череповце. В 2012-2016 годах работал начальником управления, а затем директором по охране труда, промышленной безопасности и экологии в металлургической компании "Северсталь". В 2017-2022 годах работал первым вице-губернатором Вологодской области, одновременно возглавляя правительство региона. Является выпускником "Школы губернаторов" – совместной программе РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.Своими планами Кольцов поделился в своем первом интервью, которое дал РИА Новости Крым.Возобновление работы региональных коронавирусных штабовВ России необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19 и активизировать вакцинацию, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.Органам Росздравнадзора на местах и региональным властям поручено проверить наличие антиковидных препаратов и средств индивидуальной защиты, обеспечить работу нужного числа пунктов вакцинации. Это необходимо из-за роста заболеваний коронавирусной инфекцией. Как сообщили во вторник в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса, число госпитализаций по стране за минувшие сутки увеличилось на 132,5%.Региональный штаб по COVID-19 в Крыму ставит целью активизировать вакцинацию населения, усилить профилактические меры и предотвратить новую волну заболеваемости в республике, заявил РИА Новости Крым руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов.

https://crimea.ria.ru/20220719/glava-pravitelstva-zaporozhskoy-oblasti-budu-opiratsya-na-mestnye-kadry-1123897703.html

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