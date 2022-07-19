https://crimea.ria.ru/20220719/esche-odno-selo-v-bryanskoy-oblasti--obstrelyali-so-storony-ukrainy-1123891706.html
Еще одно село в Брянской области обстреляли со стороны Украины
Еще одно село в Брянской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Еще одно село в Брянской области обстреляли со стороны Украины
Очередное село в Брянской области подверглось артобстрелу со стороны ВСУ во вторник утром. Об этом губернатор региона Александр Богомаз написал в своем... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T11:43
2022-07-19T11:43
2022-07-19T11:44
всу (вооруженные силы украины)
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происшествия
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Очередное село в Брянской области подверглось артобстрелу со стороны ВСУ во вторник утром. Об этом губернатор региона Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в результате обстрела есть внешние повреждения объектов, расположенных на автомобильном пункте пропуска "Ломаковка". Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от ЛЭП, в результате чего повреждены четыре пролета линий электропередачи - в поселке нет света. Кроме того, в двух домах осколками от снаряда повреждены стекла и кровля.На месте работают все оперативные службы. Бригада электриков выехала для восстановления поврежденных сетей.Незадолго до этого Богомаз сообщил об обстреле села Новые Юрковичи Климовского района. Там поврежден участок автодороги, жертв и пострадавших нет.
https://crimea.ria.ru/20220716/pochemu-ukraina-obstrelivaet-zhilye-kvartaly---mnenie-1123857189.html
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), российская федерация (россия, рф), происшествия, брянская область
Еще одно село в Брянской области обстреляли со стороны Украины
Губернатор Богомаз: село Ломаковка подверглось артобстрелу со стороны ВСУ
11:43 19.07.2022 (обновлено: 11:44 19.07.2022)