https://crimea.ria.ru/20220718/prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1123873274.html

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

В ближайшие трое суток погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T00:01

2022-07-18T00:01

2022-07-18T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 25...27.В Севастополе переменная облачность, сухо. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 24…26.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью возможен дождь с грозой, днем без осадков. температура воздуха в ночные часы составит 20...22 градуса, днем 26...28.В Евпатории осадков не ожидается. Ночью будет 19...20, днем до +28.Температура воды в Черном море: в Алуште +21, в Евпатории и Феодосии +23, в Ялте и Черноморском +24, в Севастополе, Керченском проливе и Азовском море +25.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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