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Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
В ближайшие трое суток погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T00:01
2022-07-18T00:01
2022-07-18T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 25...27.В Севастополе переменная облачность, сухо. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 24…26.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью возможен дождь с грозой, днем без осадков. температура воздуха в ночные часы составит 20...22 градуса, днем 26...28.В Евпатории осадков не ожидается. Ночью будет 19...20, днем до +28.Температура воды в Черном море: в Алуште +21, в Евпатории и Феодосии +23, в Ялте и Черноморском +24, в Севастополе, Керченском проливе и Азовском море +25.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник, 18 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с, 18 июля местами усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12…17, на побережье до 22, днем 24…29, в горах 18…23", - прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 25...27.
В Севастополе переменная облачность, сухо. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 24…26.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью возможен дождь с грозой, днем без осадков. температура воздуха в ночные часы составит 20...22 градуса, днем 26...28.
В Евпатории осадков не ожидается. Ночью будет 19...20, днем до +28.
Температура воды в Черном море: в Алуште +21, в Евпатории и Феодосии +23, в Ялте и Черноморском +24, в Севастополе, Керченском проливе и Азовском море +25.