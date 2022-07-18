https://crimea.ria.ru/20220718/pravitelstvo-vydelit-150-mln-rubley-na-zaschitu-ot-podtopleniy-1123882020.html
Правительство выделит 150 млн рублей на защиту от подтоплений
Правительство выделит 150 млн рублей на защиту от подтоплений - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Правительство выделит 150 млн рублей на защиту от подтоплений
Правительство выделит 150 миллионов рублей на защиту от паводков и подтоплений четырем регионам. Об этом в понедельник сообщил председатель правительства РФ... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T14:18
2022-07-18T14:18
2022-07-18T14:20
михаил мишустин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Правительство выделит 150 миллионов рублей на защиту от паводков и подтоплений четырем регионам. Об этом в понедельник сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Он обозначил, что на эти цели предусмотрены средства в федеральном бюджете."Средства на эти цели в федеральном бюджете предусмотрены. Перераспределим их, для того чтобы ускорить работы в четырех регионах. В Алтайском и Пермском краях, Вологодской области и Чеченской республике. Направим более 150 миллионов рублей на усиление защиты от паводков и подтоплений. Будет профинансировано создание дамб, укрепление берегов и строительство инженерных сооружений", — заявил Мишустин.Он также поручил профильному вице-премьеру Виктории Абрамченко следить за ходом выполнения строительных работ.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, регионы получат от правительства России дополнительно 1 млрд рублей на обеспечение лекарствами льготников.
https://crimea.ria.ru/20220629/anomalii-v-krymu-pochemu-lyut-dozhdi-i-pri-chem-zdes-karbonovyy-poligon-1123701351.html
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михаил мишустин, общество
Правительство выделит 150 млн рублей на защиту от подтоплений
150 миллионов рублей выделит правительство четырем регионам РФ на защиту от подтоплений
14:18 18.07.2022 (обновлено: 14:20 18.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Правительство выделит 150 миллионов рублей на защиту от паводков и подтоплений четырем регионам. Об этом в понедельник сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжает работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Президент подчеркивал, что предотвращение неблагоприятных последствий стихийных бедствий требует долгосрочного стратегического подхода. В первую очередь для обеспечения безопасности людей", — сказал премьер на совещании с министрами.
Он обозначил, что на эти цели предусмотрены средства в федеральном бюджете.
"Средства на эти цели в федеральном бюджете предусмотрены. Перераспределим их, для того чтобы ускорить работы в четырех регионах. В Алтайском и Пермском краях, Вологодской области и Чеченской республике. Направим более 150 миллионов рублей на усиление защиты от паводков и подтоплений. Будет профинансировано создание дамб, укрепление берегов и строительство инженерных сооружений", — заявил Мишустин.
Он также поручил профильному вице-премьеру Виктории Абрамченко следить за ходом выполнения строительных работ.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, регионы получат от правительства России дополнительно 1 млрд рублей на обеспечение лекарствами льготников.