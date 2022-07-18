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Какой сегодня праздник: 18 июля

Какой сегодня праздник: 18 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2022

Какой сегодня праздник: 18 июля

В этот день под эгидой ООН отмечают Международный день Нельсона Манделы, а в США – День хот-дога. 18 июля в истории известен как день открытия супругами Кюри... РИА Новости Крым, 17.07.2022

2022-07-18T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В этот день под эгидой ООН отмечают Международный день Нельсона Манделы, а в США – День хот-дога. 18 июля в истории известен как день открытия супругами Кюри элемента полония и основания компании Intel. А еще в этот день родились писатель Уильям Теккерей, певица Полина Виардо, советский государственный деятель Андрей Громыко, голландский режиссер Пол Верховен, поэт Евгений Евтушенко и актер Вин Дизель.Что празднуют в миреМеждународный день Нельсона Манделы отмечают под эгидой ООН. Памятная дата приурочена ко дню рождения африканского лидера - одного из самых ярых противников политики апартеида, первого президента ЮАР.В США 18 июля отмечают Национальный день хот-дога. Этот праздник был официально установлен торговой палатой США в 1957 году в честь одного из американских национальных блюд – сэндвича с сосиской и приправами. Одна из самых распространенных версий, почему кушанье называют "горячей собакой", восходит к 1934 году, когда газета New York Herald выпустила карикатуру, где был изображен владелец лотка, продающего сосиски, среди которых лежала такса. Надпись гласила "Покупайте красные острые таксообразные сосиски!"В православной традиции 18 июля отмечают День обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В этот день в 1422 году при строительстве нового храма во имя Живоначальной Троицы в Троице-Сергиевом монастыре были открыты нетленные мощи преподобного: по преданию, в целости сохранилось и тело, и одежда Сергия, несмотря на то, что гроб стоял в воде.Знаменательные событияВ 1325 году в этот день древние ацтеки основали знаменитый город Теночтитлан на берегу озера Тескоко. Могущественный город-государство просуществовал вплоть до XVI века. В 1521 году Теночтитлан пал после 70 дней осады испанскими конкистадорами под предводительством Эрнана Кортеса.В 1898 году на заседании Парижской академии наук супруги Пьер и Мария Кюри представили доклад о новом радиоактивном веществе – полонии, который они обнаружили в урановой смоляной руде. Элемент назвали в честь Польши – родины Марии.В 1921 году французские врачи Альбер Кальмет и Камиль Герен сделали ребенку первую противотуберкулезную прививку – БЦЖ.В 1943 году произошел единственный в истории Второй Мировой войны бой подводной лодки и дирижабля. В результате стычки с немецкой подлодкой U-134 американский дирижабль К-74 стал единственным дирижаблем, сбитым во время войны.В 1945 году на северо-востоке России был образован Дарвинский государственный природный биосферный заповедник, вошедший во Всемирную сеть биосферных резерватов.В 1968 году американский инженер Роберт Нойс и предприниматель Гордон Мур основали компанию Intel – одну из крупнейших мировых компаний-разработчиков электронных устройств и компьютерных компонентов.В 1974 году в Варшаве была введена в эксплуатацию Варшавская радиомачта. Была самым высоким сооружением на Земле до 1991 года, когда обрушилась во время замены одно из оттяжек. После этого радиомачту в шутку стали называть "самой длинной башней в мире".В 2019 году прошла торжественная церемония начала строительства канатной дороги между Россией и Китаем. Проект, который свяжет российский Благовещенск и китайский Хайхэ через реку Амур, будет состоять из четырех линий общей протяженностью 973 метра.Кто родилсяВ 1811 году родился английский писатель-сатирик, мастер реалистического романа Уильям Теккерей. Среди прославивших его произведений – романы "Ребекка и Ровена", "Ньюкомы", "История Генри Эсмонда", но венцом его творчества стал роман "Ярмарка тщеславия".В 1821 году родилась французская певица, педагог и композитор Полина Виардо. Автор более 250 музыкальных произведений, она пропагандировала русскую культуру. Была музой русского писателя Ивана Тургенева.В 1833 году родился Александр Александрович Пушкин – русский генерал, старший сын Александра Пушкина и Натальи Гончаровой.В 1895 году родилась русская прима-балерина Ольга Спесивцева. Исполняла первые роли в таких балетах, как "Жизель", "Лебединое озеро", "Баядерка", "Эсмеральда", "Щелкунчик" и других.В 1909 году родился советский государственный деятель и дипломат Андрей Громыко. В 1985-1988 годах занимал пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, был одним из ближайших соратников Леонида Брежнева.В 1921 году родился американский летчик Джон Гленн. Стал первым американским астронавтом и третьим человеком в мире после Юрия Гагарина и Германа Титова, совершившим орбитальный космический полет.В 1925 году был русский советский прозаик Анатолий Ананьев, автор произведений "Танки идут ромбом", "Малый заслон", "Годы без войны", "Скрижали и колокола". Главный редактор журнала "Октябрь" на протяжении 28 лет.В 1932 году родился русский поэт, прозаик, режиссер и сценарист Евгений Евтушенко. Номинант Нобелевской премии по литература 1963 года. Среди известных произведений – поэма "Бабий яр", роман "Не умирай прежде смерти" и множества сборников стихов.В 1937 году родился американский журналист и писатель, родоначальник гонзо-журналистики Хантер Томпсон. Известен также как автор романа "Страх и отвращение в Лас-Вегасе".В 1938 году родился нидерландский и американский кинорежиссер Пол Верховен. Среди его известных работ – "Звездный десант", "Невидимка", "Плоть и кровь", "Вспомнить все", "Основной инстинкт" и другие.В 1941 году родился немецкий певец, композитор и продюсер, создатель группы Boney M Фрэнк Фариан.В 1967 году родился американский актер Вин Дизель. Обладатель множества кинонаград, он известен в первую очередь по роли Доминика Торетто в серии фильмов "Форсаж". Среди других известных картин с его участием – "Хроники Риддика", "Лысый Нянька", "Бандиты", "Спасти рядового Райана", "Стражи Галактики", "Мстители" и другие.Свой день рождения в этот день отмечают британский миллиардер Ричард Брэнсон, российский музыкант Александр Титов, российская оперная певица Любовь Казарновская, актер Леонид Барац, российский фигурист Дмитрий Соловьев.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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