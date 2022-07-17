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Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
В воскресенье 17 июля территорию полуострова пройдет холодный фронт. Ночью без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-17T00:01
2022-07-17T00:01
2022-07-16T15:46
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье 17 июля территорию полуострова пройдет холодный фронт. Ночью без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +28…30.В Севастополе облачно, без осадков. Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Ночью столбики термометров покажут +19…21, днем воздух прогреется до +27…29.В Ялте и Алуште переменная облачность. Днем в Алуште пройдет грозовой дождь. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30.В Евпатории облачно, без осадков. Ночью термометр покажет +20…22, днем воздух прогреется до +29…31.В Судаке и Феодосии облачно, ночью без осадков, днем пройдет дождь с грозой. Температура воздуха ночью +20…22, днем до +29.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение. В восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Температура воды в Азовском море и Керченском проливе прогрелась до +24. Комфортнее всего искупаться будет в Севастополе, температура воды там до +25. В Ялте и Черноморском +23. Холоднее в Алуште, Евпатории и Феодосии – +19…22.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымская погода, крым, общество
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье, 17 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье 17 июля территорию полуострова пройдет холодный фронт. Ночью без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до +23; днем +27…32, в горах +20…25. Ветер северо-западный 8-13 м/с, днем местами усилится до +15-20 м/с. В начале рабочей недели осадки прекратятся, температура воздуха понизится на 2-4 градуса", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +28…30.
В Севастополе облачно, без осадков. Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Ночью столбики термометров покажут +19…21, днем воздух прогреется до +27…29.
В Ялте и Алуште переменная облачность. Днем в Алуште пройдет грозовой дождь. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30.
В Евпатории облачно, без осадков. Ночью термометр покажет +20…22, днем воздух прогреется до +29…31.
В Судаке и Феодосии облачно, ночью без осадков, днем пройдет дождь с грозой. Температура воздуха ночью +20…22, днем до +29.
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение. В восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Температура воды в Азовском море и Керченском проливе прогрелась до +24. Комфортнее всего искупаться будет в Севастополе, температура воды там до +25. В Ялте и Черноморском +23. Холоднее в Алуште, Евпатории и Феодосии – +19…22.