https://crimea.ria.ru/20220717/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-voskresene-1123866580.html

Прогноз погоды для Крыма на воскресенье

Прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Прогноз погоды для Крыма на воскресенье

В воскресенье 17 июля территорию полуострова пройдет холодный фронт. Ночью без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-17T00:01

2022-07-17T00:01

2022-07-16T15:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье 17 июля территорию полуострова пройдет холодный фронт. Ночью без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +28…30.В Севастополе облачно, без осадков. Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Ночью столбики термометров покажут +19…21, днем воздух прогреется до +27…29.В Ялте и Алуште переменная облачность. Днем в Алуште пройдет грозовой дождь. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30.В Евпатории облачно, без осадков. Ночью термометр покажет +20…22, днем воздух прогреется до +29…31.В Судаке и Феодосии облачно, ночью без осадков, днем пройдет дождь с грозой. Температура воздуха ночью +20…22, днем до +29.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение. В восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Температура воды в Азовском море и Керченском проливе прогрелась до +24. Комфортнее всего искупаться будет в Севастополе, температура воды там до +25. В Ялте и Черноморском +23. Холоднее в Алуште, Евпатории и Феодосии – +19…22.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество