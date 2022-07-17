Главные события и заявления дня, 17 июля
Главные события и заявления воскресенья, 17 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад с ракетами Harpoon в Одессе. В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии. На Украине снова грозят ударить по Крымскому мосту. Медведев пообещал Украине Судный день из-за Крыма и рассказал, когда закончится спецоперация на Украине. Землю накроет магнитная буря. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Уничтожение "Гарпунов" и "Химер"
ВС РФ уничтожили на Украине очередную партию оружия, переданного украинским военным странами НАТО. В частности, в Одессе разбили склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, а в районе населенного пункта Красноармейск (ДНР) - пусковую установку и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.
Крушение украинского Ан-12
На северо-востоке Греции потерпел крушение украинский самолет Ан-12, который вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии. Все восемь членов экипажа погибли. Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолет рухнул на кукурузное поле в 500 метрах от жилых домов, оборвав провода и оставив район без света. При падении произошла целая серия взрывов.
Страсти по Крымскому мосту
Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность". Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
В ответ на это председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас сказал следующее:
"Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры".
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал заявление Аретовича фантазией, подчеркнув, что Крым полностью защищен, но в случае попытки ударить по нему Киев получит молниеносный жесткий ответ. Аналогичную позицию выразила сенатора от полуострова Ольга Ковитиди. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет также уверен в защищенности моста, но не исключает попыток его атаки. По словам парламентария, в случае реализации угрозы киевский режим "получит такой ответ, что уже не сможет оправиться".
Судный день для Украины
Прокомментировал украинские угрозы об ударах в направлении Крыма и зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея ввиду нападение на Крым и так далее…Если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно", - сказал он.
Сроки и цели СВО
Еще одно заявление Медведева коснулось целей и сроков специальной военной операции. По его словам, военная операция продолжится до тех пор, пока не будут сняты угрозы для Российской Федерации, такое решение полностью укладывается в принципы Устава ООН.
"Это решение полностью укладывается в правила и принципы Устава ООН. Имея ввиду, что каждая страна имеет право на самооборону, причем у государства есть и право на превентивную самооборону", - подчеркнул он.
Медведев добавил, что цели и задачи СВО будут достигнуты, и это "когда-нибудь осознают те, кто "подкармливает" Киев деньгами и оружием". Относительно того, как будут развиваться события, политик отметил, что "такие действия не носят моментального характера".
Магнитная буря
В следующие выходные над Землей пронесется магнитная буря. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения института РАН. По данным специалистов, магнитная буря уровня G1 ожидается в субботу, 23 июля. Днем раньше и днем позже также высока вероятность геомагнитных возмущений.