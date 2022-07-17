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Главные события и заявления дня, 17 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2022
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Главные события и заявления дня, 17 июля
Главные события и заявления дня, 17 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2022
Главные события и заявления дня, 17 июля
Российские военные уничтожили склад с ракетами Harpoon в Одессе. В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии. На Украине снова грозят ударить по... РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T20:26
2022-07-17T20:26
главное за день
специальная военная операция рф на украине
крым
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
дмитрий медведев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад с ракетами Harpoon в Одессе. В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии. На Украине снова грозят ударить по Крымскому мосту. Медведев пообещал Украине Судный день из-за Крыма и рассказал, когда закончится спецоперация на Украине. Землю накроет магнитная буря. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Уничтожение "Гарпунов" и "Химер"ВС РФ уничтожили на Украине очередную партию оружия, переданного украинским военным странами НАТО. В частности, в Одессе разбили склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, а в районе населенного пункта Красноармейск (ДНР) - пусковую установку и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.Крушение украинского Ан-12На северо-востоке Греции потерпел крушение украинский самолет Ан-12, который вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии. Все восемь членов экипажа погибли. Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолет рухнул на кукурузное поле в 500 метрах от жилых домов, оборвав провода и оставив район без света. При падении произошла целая серия взрывов.Страсти по Крымскому мостуУкраина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность". Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.В ответ на это председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас сказал следующее: Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал заявление Аретовича фантазией, подчеркнув, что Крым полностью защищен, но в случае попытки ударить по нему Киев получит молниеносный жесткий ответ. Аналогичную позицию выразила сенатора от полуострова Ольга Ковитиди. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет также уверен в защищенности моста, но не исключает попыток его атаки. По словам парламентария, в случае реализации угрозы киевский режим "получит такой ответ, что уже не сможет оправиться".Судный день для УкраиныПрокомментировал украинские угрозы об ударах в направлении Крыма и зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Сроки и цели СВОЕще одно заявление Медведева коснулось целей и сроков специальной военной операции. По его словам, военная операция продолжится до тех пор, пока не будут сняты угрозы для Российской Федерации, такое решение полностью укладывается в принципы Устава ООН."Это решение полностью укладывается в правила и принципы Устава ООН. Имея ввиду, что каждая страна имеет право на самооборону, причем у государства есть и право на превентивную самооборону", - подчеркнул он.Медведев добавил, что цели и задачи СВО будут достигнуты, и это "когда-нибудь осознают те, кто "подкармливает" Киев деньгами и оружием". Относительно того, как будут развиваться события, политик отметил, что "такие действия не носят моментального характера".Магнитная буряВ следующие выходные над Землей пронесется магнитная буря. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения института РАН. По данным специалистов, магнитная буря уровня G1 ожидается в субботу, 23 июля. Днем раньше и днем позже также высока вероятность геомагнитных возмущений.
https://crimea.ria.ru/20220717/na-severe-kryma-inomarka-vletela-v-derevo-pogibla-zhenschina-1123869167.html
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главное за день, специальная военная операция рф на украине, крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, дмитрий медведев, украина
Главные события и заявления дня, 17 июля

Главные события и заявления воскресенья, 17 июля

20:26 17.07.2022
 
© РИА Новости . Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Vitaly Timkiv
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад с ракетами Harpoon в Одессе. В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии. На Украине снова грозят ударить по Крымскому мосту. Медведев пообещал Украине Судный день из-за Крыма и рассказал, когда закончится спецоперация на Украине. Землю накроет магнитная буря. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Уничтожение "Гарпунов" и "Химер"
ВС РФ уничтожили на Украине очередную партию оружия, переданного украинским военным странами НАТО. В частности, в Одессе разбили склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, а в районе населенного пункта Красноармейск (ДНР) - пусковую установку и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.
Крушение украинского Ан-12
На северо-востоке Греции потерпел крушение украинский самолет Ан-12, который вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии. Все восемь членов экипажа погибли. Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолет рухнул на кукурузное поле в 500 метрах от жилых домов, оборвав провода и оставив район без света. При падении произошла целая серия взрывов.
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09:57Ситуация на дорогах Крыма
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Страсти по Крымскому мосту
Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность". Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
В ответ на это председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас сказал следующее:
"Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры".
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал заявление Аретовича фантазией, подчеркнув, что Крым полностью защищен, но в случае попытки ударить по нему Киев получит молниеносный жесткий ответ. Аналогичную позицию выразила сенатора от полуострова Ольга Ковитиди. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет также уверен в защищенности моста, но не исключает попыток его атаки. По словам парламентария, в случае реализации угрозы киевский режим "получит такой ответ, что уже не сможет оправиться".
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
14:16
Страсти по Крымскому мосту: на полуострове оценили новые угрозы
Судный день для Украины
Прокомментировал украинские угрозы об ударах в направлении Крыма и зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея ввиду нападение на Крым и так далее…Если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно", - сказал он.
Сроки и цели СВО
Еще одно заявление Медведева коснулось целей и сроков специальной военной операции. По его словам, военная операция продолжится до тех пор, пока не будут сняты угрозы для Российской Федерации, такое решение полностью укладывается в принципы Устава ООН.
"Это решение полностью укладывается в правила и принципы Устава ООН. Имея ввиду, что каждая страна имеет право на самооборону, причем у государства есть и право на превентивную самооборону", - подчеркнул он.
Медведев добавил, что цели и задачи СВО будут достигнуты, и это "когда-нибудь осознают те, кто "подкармливает" Киев деньгами и оружием". Относительно того, как будут развиваться события, политик отметил, что "такие действия не носят моментального характера".
Магнитная буря
В следующие выходные над Землей пронесется магнитная буря. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения института РАН. По данным специалистов, магнитная буря уровня G1 ожидается в субботу, 23 июля. Днем раньше и днем позже также высока вероятность геомагнитных возмущений.
Фотовыставка в арт-кластере Таврида, приуроченная к двухлетию работы кота Мостика в редакции РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
13:51Новости от кота Мостика
Кот Мостик открыл фотовыставку в арт-кластере "Таврида" – ВИДЕО
 
Главное за деньСпециальная военная операция РФ на УкраинеКрымКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяДмитрий МедведевУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
20:26Главные события и заявления дня, 17 июля
19:44Врач назвал летнюю ягоду для похудения
18:57Субтропики в Крыму: прогноз погоды на неделю
18:07Без ума от колбасы: ученые назвали продукты, вызывающие деменцию
17:20На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты
16:39Медведев рассказал, когда закончится спецоперация на Украине
16:02Медведев пообещал Украине Судный день из-за Крыма
15:32Папа Римский призвал к диалогу по Украине
14:59Российские военные сбили украинские Ми-17 и Су-25
14:32Массовое дезертирство в рядах ВСУ: с передовой бежала целая рота
14:16Страсти по Крымскому мосту: на полуострове оценили новые угрозы
13:59ВСУ снова атаковали Брянскую область
13:51Кот Мостик открыл фотовыставку в арт-кластере "Таврида" – ВИДЕО
13:28Российские военные уничтожили склад с ракетами Harpoon в Одессе
12:45Землю накроет магнитная буря
12:01В Харьковской области начали работать военные комендатуры
11:28В Энергодаре нашли самодельную взрывчатку на остановке
11:07Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости
10:47Ливни с грозой и градом идут на Крым
10:11В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии
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