https://crimea.ria.ru/20220716/vks-rossii-unichtozhili-bolee-600-ukrainskikh-natsionalistov-pod-severskom-1123865731.html

ВКС России уничтожили более 600 украинских националистов под Северском

ВКС России уничтожили более 600 украинских националистов под Северском - РИА Новости Крым, 16.07.2022

ВКС России уничтожили более 600 украинских националистов под Северском

Воздушно-космические силы России поразили несколько пунктов дислокации украинских военных, уничтожено более 600 боевиков и около 13 единиц военной техники,... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T14:00

2022-07-16T14:00

2022-07-16T14:00

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1e/1123707510_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_98be0bd16fba8e45a344ea26cfc9d629.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России поразили несколько пунктов дислокации украинских военных, уничтожено более 600 боевиков и около 13 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Высокоточными ударами уничтожена механизированная бригада ВСУ, действовавшая в направлении Северска. Кроме того, ВКС нанесли удары по пункту временной дислокации бригады теробороны ВСУ в Николаеве.По данным Минобороны, украинские националисты продолжают покидать свои боевые позиции и отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе. Так, 45 националистов территориальной обороны покинули позиции в районе Артемовска и потребовали ротировать их на запад Украины.За прошедшие сутки российские военные уничтожили цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и РСЗО на оборонном предприятии в Днепропетровске.Также ВС РФ уничтожены 25 пунктов управления, шесть складов боеприпасов, живая сила и военная техника ВСУ в 214 районах.Артиллерией поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73 районах.Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4253 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220716/shoygu-nuzhno-usilit-deystviya-dlya-isklyucheniya-udarov-vsu-po-mirnym-zhitelyam-1123864589.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)