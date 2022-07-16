https://crimea.ria.ru/20220716/vks-rossii-unichtozhili-bolee-600-ukrainskikh-natsionalistov-pod-severskom-1123865731.html
ВКС России уничтожили более 600 украинских националистов под Северском
ВКС России уничтожили более 600 украинских националистов под Северском - РИА Новости Крым, 16.07.2022
ВКС России уничтожили более 600 украинских националистов под Северском
Воздушно-космические силы России поразили несколько пунктов дислокации украинских военных, уничтожено более 600 боевиков и около 13 единиц военной техники,... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T14:00
2022-07-16T14:00
2022-07-16T14:00
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России поразили несколько пунктов дислокации украинских военных, уничтожено более 600 боевиков и около 13 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Высокоточными ударами уничтожена механизированная бригада ВСУ, действовавшая в направлении Северска. Кроме того, ВКС нанесли удары по пункту временной дислокации бригады теробороны ВСУ в Николаеве.По данным Минобороны, украинские националисты продолжают покидать свои боевые позиции и отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе. Так, 45 националистов территориальной обороны покинули позиции в районе Артемовска и потребовали ротировать их на запад Украины.За прошедшие сутки российские военные уничтожили цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и РСЗО на оборонном предприятии в Днепропетровске.Также ВС РФ уничтожены 25 пунктов управления, шесть складов боеприпасов, живая сила и военная техника ВСУ в 214 районах.Артиллерией поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73 районах.Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4253 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220716/shoygu-nuzhno-usilit-deystviya-dlya-isklyucheniya-udarov-vsu-po-mirnym-zhitelyam-1123864589.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
ВКС России уничтожили более 600 украинских националистов под Северском
ВКС России уничтожили более 600 украинских военных и 13 единиц техники под Северском в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России поразили несколько пунктов дислокации украинских военных, уничтожено более 600 боевиков и около 13 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Высокоточными ударами уничтожена механизированная бригада ВСУ, действовавшая в направлении Северска. Кроме того, ВКС нанесли удары по пункту временной дислокации бригады теробороны ВСУ в Николаеве.
"Уничтожено до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники", – говорится в сообщении.
По данным Минобороны, украинские националисты продолжают покидать свои боевые позиции и отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе. Так, 45 националистов территориальной обороны покинули позиции в районе Артемовска и потребовали ротировать их на запад Украины.
За прошедшие сутки российские военные уничтожили цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и РСЗО на оборонном предприятии в Днепропетровске.
Также ВС РФ уничтожены 25 пунктов управления, шесть складов боеприпасов, живая сила и военная техника ВСУ в 214 районах.
Артиллерией поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73 районах.
Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4253 единицы специальной военной автомобильной техники.