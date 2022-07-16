Рейтинг@Mail.ru
ВКС России уничтожили более 600 украинских националистов под Северском - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220716/vks-rossii-unichtozhili-bolee-600-ukrainskikh-natsionalistov-pod-severskom-1123865731.html
ВКС России уничтожили более 600 украинских националистов под Северском
ВКС России уничтожили более 600 украинских националистов под Северском - РИА Новости Крым, 16.07.2022
ВКС России уничтожили более 600 украинских националистов под Северском
Воздушно-космические силы России поразили несколько пунктов дислокации украинских военных, уничтожено более 600 боевиков и около 13 единиц военной техники,... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T14:00
2022-07-16T14:00
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1e/1123707510_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_98be0bd16fba8e45a344ea26cfc9d629.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России поразили несколько пунктов дислокации украинских военных, уничтожено более 600 боевиков и около 13 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Высокоточными ударами уничтожена механизированная бригада ВСУ, действовавшая в направлении Северска. Кроме того, ВКС нанесли удары по пункту временной дислокации бригады теробороны ВСУ в Николаеве.По данным Минобороны, украинские националисты продолжают покидать свои боевые позиции и отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе. Так, 45 националистов территориальной обороны покинули позиции в районе Артемовска и потребовали ротировать их на запад Украины.За прошедшие сутки российские военные уничтожили цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и РСЗО на оборонном предприятии в Днепропетровске.Также ВС РФ уничтожены 25 пунктов управления, шесть складов боеприпасов, живая сила и военная техника ВСУ в 214 районах.Артиллерией поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73 районах.Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4253 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220716/shoygu-nuzhno-usilit-deystviya-dlya-isklyucheniya-udarov-vsu-po-mirnym-zhitelyam-1123864589.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1e/1123707510_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_7240af6bc15ae9a3cdbba0b52814cb52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
ВКС России уничтожили более 600 украинских националистов под Северском

ВКС России уничтожили более 600 украинских военных и 13 единиц техники под Северском в ДНР

14:00 16.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России поразили несколько пунктов дислокации украинских военных, уничтожено более 600 боевиков и около 13 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Высокоточными ударами уничтожена механизированная бригада ВСУ, действовавшая в направлении Северска. Кроме того, ВКС нанесли удары по пункту временной дислокации бригады теробороны ВСУ в Николаеве.
"Уничтожено до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники", – говорится в сообщении.
По данным Минобороны, украинские националисты продолжают покидать свои боевые позиции и отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе. Так, 45 националистов территориальной обороны покинули позиции в районе Артемовска и потребовали ротировать их на запад Украины.
За прошедшие сутки российские военные уничтожили цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и РСЗО на оборонном предприятии в Днепропетровске.
Также ВС РФ уничтожены 25 пунктов управления, шесть складов боеприпасов, живая сила и военная техника ВСУ в 214 районах.
Артиллерией поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73 районах.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
10:30
Шойгу: Нужно усилить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям
Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4253 единицы специальной военной автомобильной техники.
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35Когда восстановят поврежденный мост к тубдиспансеру в Пионерском – власти
18:13Через морские порты Крыма экспортируют белорусские товары – власти
17:13Хлопки систем ПВО над Керчью: топ новостей недели
16:37Под Архангельском автобус влетел в "КамАЗ", пострадали 16 человек
16:21Два села под Рязанью остались без электричества после крушения "Бекаса"
15:41Почему Запорожская область не может быстро перейти на рубль
14:37Российские летчики сбили три украинских истребителя: Минобороны РФ
14:23Мирная жизнь в Мелитополе: первая ярмарка вакансий
14:00ВКС России уничтожили более 600 украинских националистов под Северском
13:36В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве четырех человек
13:03Упрдор "Тамань": пробок и заторов на Крымском мосту нет
12:22Что можно сделать в Симферополе за один день - фотоподсказки кота Мостика
11:49На востоке Крыма объявлено штормовое предупреждение
11:06В Минприроды отчитались о работах на полигоне ТБО в Судаке
10:44Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:30Шойгу: Нужно усилить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям
09:38При крушении АН-2 в Краснодарском крае погибли два человека
09:03Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами
08:35Экономист назвал способы пассивного дохода
08:04Как обманывают заемщиков, чтобы отнять недвижимость – юрист
Лента новостейМолния