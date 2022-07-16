https://crimea.ria.ru/20220716/dva-sela-pod-ryazanyu-ostalis-bez-elektrichestva-posle-krusheniya-bekasa-1123866738.html

Два села под Рязанью остались без электричества после крушения "Бекаса"

Два села под Рязанью остались без электричества после крушения "Бекаса" - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Два села под Рязанью остались без электричества после крушения "Бекаса"

Два населенных пункта в Рязанской области остались без электроэнергии после того, как легкомоторный самолет повредил линию электропередачи и совершил жесткую... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T16:21

2022-07-16T16:21

2022-07-16T16:21

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Два населенных пункта в Рязанской области остались без электроэнергии после того, как легкомоторный самолет повредил линию электропередачи и совершил жесткую посадку. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Установлено, что в субботу легкомоторный самолет Бекас совершил жесткую посадку в Спасском районе Рязанской области, на борту находились два человека.Обстоятельства происшествия установит Рязанская транспортная прокуратура, ход проверки также проконтролирует Московская межрегиональная транспортная прокуратура.По данным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района, самолет задел провода ЛЭП и приземлился в поле, серьезных повреждений не получил.Два населенных пункта частично остались без света, в одном электроснабжение уже восстановлено, во втором работы ведутся, уточняют РИА Новости.Ранее при столкновении с ЛЭП крушение потерпел самолет АН-2, два человека погибли.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия