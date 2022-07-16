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Два села под Рязанью остались без электричества после крушения "Бекаса" - РИА Новости Крым, 16.07.2022
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Два села под Рязанью остались без электричества после крушения "Бекаса"
Два села под Рязанью остались без электричества после крушения "Бекаса" - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Два села под Рязанью остались без электричества после крушения "Бекаса"
Два населенных пункта в Рязанской области остались без электроэнергии после того, как легкомоторный самолет повредил линию электропередачи и совершил жесткую... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T16:21
2022-07-16T16:21
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Два населенных пункта в Рязанской области остались без электроэнергии после того, как легкомоторный самолет повредил линию электропередачи и совершил жесткую посадку. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Установлено, что в субботу легкомоторный самолет Бекас совершил жесткую посадку в Спасском районе Рязанской области, на борту находились два человека.Обстоятельства происшествия установит Рязанская транспортная прокуратура, ход проверки также проконтролирует Московская межрегиональная транспортная прокуратура.По данным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района, самолет задел провода ЛЭП и приземлился в поле, серьезных повреждений не получил.Два населенных пункта частично остались без света, в одном электроснабжение уже восстановлено, во втором работы ведутся, уточняют РИА Новости.Ранее при столкновении с ЛЭП крушение потерпел самолет АН-2, два человека погибли.
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РИА Новости Крым
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происшествия
Два села под Рязанью остались без электричества после крушения "Бекаса"

В Рязанской области легкомоторный "Бекас" потерпел крушение при столкновении с ЛЭП

16:21 16.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Два населенных пункта в Рязанской области остались без электроэнергии после того, как легкомоторный самолет повредил линию электропередачи и совершил жесткую посадку. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что в субботу легкомоторный самолет Бекас совершил жесткую посадку в Спасском районе Рязанской области, на борту находились два человека.
"По предварительным данным они не пострадали. При посадке была повреждена линия электропередачи, в результате чего два населенных пункта остались без электроэнергии", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия установит Рязанская транспортная прокуратура, ход проверки также проконтролирует Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района, самолет задел провода ЛЭП и приземлился в поле, серьезных повреждений не получил.
Два населенных пункта частично остались без света, в одном электроснабжение уже восстановлено, во втором работы ведутся, уточняют РИА Новости.
Ранее при столкновении с ЛЭП крушение потерпел самолет АН-2, два человека погибли.
Происшествия
 
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