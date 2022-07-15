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В Крым добавят плацкартные вагоны - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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В Крым добавят плацкартные вагоны
В Крым добавят плацкартные вагоны - РИА Новости Крым, 15.07.2022
В Крым добавят плацкартные вагоны
Около 9 тысяч билетов в плацкартные вагоны поступят сегодня в продажу на поезда в Крым и из Крыма, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Экспресс... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T18:49
2022-07-15T18:49
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Около 9 тысяч билетов в плацкартные вагоны поступят сегодня в продажу на поезда в Крым и из Крыма, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Экспресс Сервис".Кроме того, два плацкартных вагона добавили в поезд 395/396 Симферополь – Астрахань отправлением из Симферополя 21, 29 июля, 6, 14, 22, 30 августа, 7, 15, 23 сентября, 1 октября. Из Астрахани – 24 июля, 1, 9, 17, 25 августа, 2, 10, 18, 26 сентября, 4 октября.Еще два дополнительных вагона повезут пассажиров в составе поезда 425/426 Симферополь – Кисловодск, который отправляется из столицы Крыма 18, 26 июля, 3, 11, 19, 27 августа, 4, 12, 20, 28 сентября, из Кисловодска – 20, 28 июля, 5, 13, 21, 29 августа, 6, 14, 22, 30 сентября.Ранее Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и открыли мультимодальные перевозки по "единому" билету. В настоящее время режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля.
https://crimea.ria.ru/20220708/na-poezda-v-krym-dobavlyayut-50-tysyach-biletov-1123792736.html
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транспорт, крым
В Крым добавят плацкартные вагоны

На поезда из Астрахани, Смоленска и Кисловодска в Крым добавят еще 9 тысяч мест

18:49 15.07.2022
 
© Гранд Сервис ЭкспрессПоезд в Крыму
Поезд в Крыму
© Гранд Сервис Экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Около 9 тысяч билетов в плацкартные вагоны поступят сегодня в продажу на поезда в Крым и из Крыма, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Экспресс Сервис".
"Три дополнительных плацкартных вагона добавили в поезд 373/374 Смоленск – Симферополь отправлением из Симферополя 20, 26 июля, 1, 8, 14, 20, 26 августа, а также 1, 8, 14, 20 сентября; из Смоленска 22, 28 июля, 4, 10, 16, 22, 28 августа, 4, 10, 16, 22 сентября", - сказано в релизе.
Кроме того, два плацкартных вагона добавили в поезд 395/396 Симферополь – Астрахань отправлением из Симферополя 21, 29 июля, 6, 14, 22, 30 августа, 7, 15, 23 сентября, 1 октября. Из Астрахани – 24 июля, 1, 9, 17, 25 августа, 2, 10, 18, 26 сентября, 4 октября.
Еще два дополнительных вагона повезут пассажиров в составе поезда 425/426 Симферополь – Кисловодск, который отправляется из столицы Крыма 18, 26 июля, 3, 11, 19, 27 августа, 4, 12, 20, 28 сентября, из Кисловодска – 20, 28 июля, 5, 13, 21, 29 августа, 6, 14, 22, 30 сентября.
Ранее Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и открыли мультимодальные перевозки по "единому" билету. В настоящее время режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля.
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