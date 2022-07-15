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Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России
Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России
Российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову присвоено звание Героя Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T17:03
2022-07-15T17:03
космос
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову присвоено звание Героя Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в пятницу.Кроме того, Кудь-Сверчкова повысили в звании – космонавт-испытатель стал летчиком-космонавтом.Таким званием отмечают каждого испытателя, совершившего полет в космос. На сегодняшний день в почетном списке 51 человек – 49 мужчин и 2 женщины.Согласно данным НИИ Центра подготовки космонавтов им. Гагарина, Кудь-Сверчков совершил один полет за пределы Земли и один выход в открытое космическое пространство.Свой первый и единственный вылет он осуществил в октябре 2020 года вместе с космонавтами Роскосмоса и NASA. Спустя четыре дня космонавт совершил выход в открытый космос, а через семь месяцев полета (185 суток) Кудь-Сверчков благополучно вернулся на Землю.
https://crimea.ria.ru/20210120/Kosmonavt-pokazal-Krym-s-borta-MKS-v-chest-Dnya-respubliki-1119172136.html
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космос, владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф)
Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России

Президент Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России

17:03 15.07.2022
 
© РоскосмосКосмонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков
© Роскосмос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову присвоено звание Героя Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в пятницу.
"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Кудь-Сверчкову Сергею Владимировичу", – говорится в документе.
Кроме того, Кудь-Сверчкова повысили в звании – космонавт-испытатель стал летчиком-космонавтом.
Таким званием отмечают каждого испытателя, совершившего полет в космос. На сегодняшний день в почетном списке 51 человек – 49 мужчин и 2 женщины.
Согласно данным НИИ Центра подготовки космонавтов им. Гагарина, Кудь-Сверчков совершил один полет за пределы Земли и один выход в открытое космическое пространство.
Свой первый и единственный вылет он осуществил в октябре 2020 года вместе с космонавтами Роскосмоса и NASA. Спустя четыре дня космонавт совершил выход в открытый космос, а через семь месяцев полета (185 суток) Кудь-Сверчков благополучно вернулся на Землю.
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков поздравил крымчан с Днем республики и опубликовал снимки полуострова из космоса.
20 января 2021, 20:03
Космонавт показал Крым с борта МКС в честь Дня республики
 
космосВладимир Путин (политик)Российская Федерация (Россия, РФ)
 
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