https://crimea.ria.ru/20220715/maski-sbrosheny-v-sevastopole-otmeneny-pochti-vse-kovidnye-ogranicheniya-1123851644.html
Маски сброшены: в Севастополе отменены почти все ковидные ограничения
Маски сброшены: в Севастополе отменены почти все ковидные ограничения - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Маски сброшены: в Севастополе отменены почти все ковидные ограничения
В Севастополе отменены практически все ковидные ограничения. О подписании соответствующего указа сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T11:30
2022-07-15T11:30
2022-07-15T11:30
севастополь
михаил развожаев
коронавирус в крыму
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл – РИА новости Крым. В Севастополе отменены практически все ковидные ограничения. О подписании соответствующего указа сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Подписал долгожданные изменения в указ. Отменяется обязательный масочный режим для оставшихся категорий. Ношение масок теперь для всех носит рекомендательный характер", – написал он в своем Telegram-канале.Также, согласно изменениям, непривитые сотрудники тех компаний, в которых уровень вакцинации штата меньше 80%, освобождаются от обязанности делать регулярные ПЦР-тесты. Не понадобятся и справки врача о перенесенном заболевании или о медотводе от прививки.Не нужна самоизоляция до получения результатов ПЦР-теста и приезжающим из-за рубежа гражданам.Что касается самоизоляции, то ее должны соблюдать теперь только те, кто получил подтвержденный диагноз COVID-19.Продолжает действовать в Севастополе лишь особый порядок бронирования мест, приема и размещения при заезде в отели групп детей.Ранее 15 июля правительство РФ сняло все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы России, действовавшие с марта 2020 года.
https://crimea.ria.ru/20220715/na-granitsakh-rossii-snyaty-vse-kovidnye-ogranicheniya-1123851298.html
https://crimea.ria.ru/20220712/v-krymu-otmeneny-ogranicheniya-po-covid-19-1123816240.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, михаил развожаев, коронавирус в крыму, общество
Маски сброшены: в Севастополе отменены почти все ковидные ограничения
Губернатор Севастополя отменил почти все коронавирусные ограничения в регионе
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл – РИА новости Крым. В Севастополе отменены практически все ковидные ограничения. О подписании соответствующего указа сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Подписал долгожданные изменения в указ. Отменяется обязательный масочный режим для оставшихся категорий. Ношение масок теперь для всех носит рекомендательный характер", – написал он в своем Telegram-канале.
Также, согласно изменениям, непривитые сотрудники тех компаний, в которых уровень вакцинации штата меньше 80%, освобождаются от обязанности делать регулярные ПЦР-тесты. Не понадобятся и справки врача о перенесенном заболевании или о медотводе от прививки.
Не нужна самоизоляция до получения результатов ПЦР-теста и приезжающим из-за рубежа гражданам.
Что касается самоизоляции, то ее должны соблюдать теперь только те, кто получил подтвержденный диагноз COVID-19.
Продолжает действовать в Севастополе лишь особый порядок бронирования мест, приема и размещения при заезде в отели групп детей.