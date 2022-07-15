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Маски сброшены: в Севастополе отменены почти все ковидные ограничения - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Маски сброшены: в Севастополе отменены почти все ковидные ограничения
Маски сброшены: в Севастополе отменены почти все ковидные ограничения - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Маски сброшены: в Севастополе отменены почти все ковидные ограничения
В Севастополе отменены практически все ковидные ограничения. О подписании соответствующего указа сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T11:30
2022-07-15T11:30
севастополь
михаил развожаев
коронавирус в крыму
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл – РИА новости Крым. В Севастополе отменены практически все ковидные ограничения. О подписании соответствующего указа сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Подписал долгожданные изменения в указ. Отменяется обязательный масочный режим для оставшихся категорий. Ношение масок теперь для всех носит рекомендательный характер", – написал он в своем Telegram-канале.Также, согласно изменениям, непривитые сотрудники тех компаний, в которых уровень вакцинации штата меньше 80%, освобождаются от обязанности делать регулярные ПЦР-тесты. Не понадобятся и справки врача о перенесенном заболевании или о медотводе от прививки.Не нужна самоизоляция до получения результатов ПЦР-теста и приезжающим из-за рубежа гражданам.Что касается самоизоляции, то ее должны соблюдать теперь только те, кто получил подтвержденный диагноз COVID-19.Продолжает действовать в Севастополе лишь особый порядок бронирования мест, приема и размещения при заезде в отели групп детей.Ранее 15 июля правительство РФ сняло все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы России, действовавшие с марта 2020 года.
https://crimea.ria.ru/20220715/na-granitsakh-rossii-snyaty-vse-kovidnye-ogranicheniya-1123851298.html
https://crimea.ria.ru/20220712/v-krymu-otmeneny-ogranicheniya-po-covid-19-1123816240.html
севастополь
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, михаил развожаев, коронавирус в крыму, общество
Маски сброшены: в Севастополе отменены почти все ковидные ограничения

Губернатор Севастополя отменил почти все коронавирусные ограничения в регионе

11:30 15.07.2022
 
© Фото: pexels.comМаска
Маска
© Фото: pexels.com
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл – РИА новости Крым. В Севастополе отменены практически все ковидные ограничения. О подписании соответствующего указа сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Подписал долгожданные изменения в указ. Отменяется обязательный масочный режим для оставшихся категорий. Ношение масок теперь для всех носит рекомендательный характер", – написал он в своем Telegram-канале.
Маски
11:16
На границах России сняты все ковидные ограничения
Также, согласно изменениям, непривитые сотрудники тех компаний, в которых уровень вакцинации штата меньше 80%, освобождаются от обязанности делать регулярные ПЦР-тесты. Не понадобятся и справки врача о перенесенном заболевании или о медотводе от прививки.
Не нужна самоизоляция до получения результатов ПЦР-теста и приезжающим из-за рубежа гражданам.
Что касается самоизоляции, то ее должны соблюдать теперь только те, кто получил подтвержденный диагноз COVID-19.
Медик в красной зоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 10:05
В Крыму отменены ограничения по COVID-19
Продолжает действовать в Севастополе лишь особый порядок бронирования мест, приема и размещения при заезде в отели групп детей.
Ранее 15 июля правительство РФ сняло все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы России, действовавшие с марта 2020 года.
 
СевастопольМихаил РазвожаевКоронавирус в КрымуОбщество
 
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