https://crimea.ria.ru/20220715/maski-sbrosheny-v-sevastopole-otmeneny-pochti-vse-kovidnye-ogranicheniya-1123851644.html

Маски сброшены: в Севастополе отменены почти все ковидные ограничения

Маски сброшены: в Севастополе отменены почти все ковидные ограничения - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Маски сброшены: в Севастополе отменены почти все ковидные ограничения

В Севастополе отменены практически все ковидные ограничения. О подписании соответствующего указа сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T11:30

2022-07-15T11:30

2022-07-15T11:30

севастополь

михаил развожаев

коронавирус в крыму

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл – РИА новости Крым. В Севастополе отменены практически все ковидные ограничения. О подписании соответствующего указа сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Подписал долгожданные изменения в указ. Отменяется обязательный масочный режим для оставшихся категорий. Ношение масок теперь для всех носит рекомендательный характер", – написал он в своем Telegram-канале.Также, согласно изменениям, непривитые сотрудники тех компаний, в которых уровень вакцинации штата меньше 80%, освобождаются от обязанности делать регулярные ПЦР-тесты. Не понадобятся и справки врача о перенесенном заболевании или о медотводе от прививки.Не нужна самоизоляция до получения результатов ПЦР-теста и приезжающим из-за рубежа гражданам.Что касается самоизоляции, то ее должны соблюдать теперь только те, кто получил подтвержденный диагноз COVID-19.Продолжает действовать в Севастополе лишь особый порядок бронирования мест, приема и размещения при заезде в отели групп детей.Ранее 15 июля правительство РФ сняло все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы России, действовавшие с марта 2020 года.

https://crimea.ria.ru/20220715/na-granitsakh-rossii-snyaty-vse-kovidnye-ogranicheniya-1123851298.html

https://crimea.ria.ru/20220712/v-krymu-otmeneny-ogranicheniya-po-covid-19-1123816240.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, коронавирус в крыму, общество