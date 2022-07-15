https://crimea.ria.ru/20220715/avarii-i-remonty-gde-v-krymu-net-vody-v-pyatnitsu-1123850984.html

Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды в пятницу

Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды в пятницу - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды в пятницу

Аварийно-восстановительные работы проходят на сетях в 12 крымских муниципалитетах, в связи с чем подача воды ограничена. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T11:02

2022-07-15T11:02

2022-07-15T11:19

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Аварийно-восстановительные работы проходят на сетях в 12 крымских муниципалитетах, в связи с чем подача воды ограничена. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Так, в Симферополе в связи с ремонтом на сетях холодного водоснабжения ориентировочно до 19 часов ограничено водоснабжение улиц Пригородная, Виноградная, Скалистая, Карьерная, Зуйская, а также переулка Карьерный и проезда Скалистый и прилегающих.Нет воды до 17.00 из-за работ на внутридомовых сетях и у жильцов по улице Зои Жильцова и частично на проспекте Кирова. До этого же времени без воды остаются и улицы Б. Хохлова, Зои Рухадзе, Симферопольская, Л. Шевцовой, С. Тюленина, У. Громовой, Матросова, О. Кошевого, а также прилегающие улицы и переулки.По адресу ул. Острякова / пр-т. Победы осуществляется технологический сброс воды.В Феодосии из-за повреждения на сетях без воды остались улицы Степаняна № 57 – 63, Гарнаева № 79 – 81. Подачу обещают восстановить к 16 часам.В Евпатории подачу воды ограничат ориентировочно до 12 часов в домах по следующим улицам: проспект Победы 44, 46, 48, 71, Полтавская, 5, Луговая 15, Чапаева 47, 55, 59, 69, 71, 73, 81, 83, 85, 87, 89.В Джанкое до 16 часов воды не будет в домах № 102 – 108 по улице Московская.Кроме того, воды не буде в Красногвардейском. Подачу ограничили по улицам Чкалова, 19, Фрунзе, 24, 26, Советская, 13. Также из-за отсутствия электроэнергии и ремонта на электросетях в районе ориентировочно до 12 часов воды ну будет по улицам 50 лет Октября и Киевской.Под отключение также попали шесть сел. Так, водоснабжение ограничат в селах Кукушкино, Удачное, Владиславовка, Новониколаевка. В селе Воинка воды не будет в домах по улицам Садовая, Счастливцева, Юбилейная, Чапаева, Пирогова, Сивашская, Днепровская, Фрунзе, Кондратовых, Элеваторная, Карамелева. В селе Калиновка ограничат водоснабжение улицы Виноградная.Также в "Воде Крыма" предупредили, что в Белогорске и населенных пунктах Белогорского района вода в кранах пока техническая."Убедительная просьба воду из крана использовать в пищу только после кипячения. Организован подвоз питьевой воды", – добавили в пресс-службе предприятия.

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https://crimea.ria.ru/20220708/skolko-vody-ezhednevno-poluchaet-krym-iz-severo-krymskogo-kanala-1123792986.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя