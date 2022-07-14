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"Проучил" на срок: пьяный крымчанин вместе с травой сжег машину соседа - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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"Проучил" на срок: пьяный крымчанин вместе с травой сжег машину соседа
"Проучил" на срок: пьяный крымчанин вместе с травой сжег машину соседа - РИА Новости Крым, 14.07.2022
"Проучил" на срок: пьяный крымчанин вместе с травой сжег машину соседа
В Сакском районе оперативники вычислили подозреваемого в поджоге автомобиля, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T15:28
2022-07-14T15:28
крым
происшествия
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В Сакском районе оперативники вычислили подозреваемого в поджоге автомобиля, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.С заявлением о возгорании машины в полицию обратился один из жителей Сакского района. Установлено, что причиной стал поджог. В ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого – им оказался 30-летний односельчанин потерпевшего.Возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение имущества из хулиганских действий мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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крым, происшествия, мвд по республике крым
"Проучил" на срок: пьяный крымчанин вместе с травой сжег машину соседа

Житель Сакского района вместе с травой сжег машину соседа

15:28 14.07.2022
 
© МВД по Республике КрымСгоревший автомобиль в Саках
Сгоревший автомобиль в Саках
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В Сакском районе оперативники вычислили подозреваемого в поджоге автомобиля, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
С заявлением о возгорании машины в полицию обратился один из жителей Сакского района. Установлено, что причиной стал поджог. В ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого – им оказался 30-летний односельчанин потерпевшего.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля 2021, 10:40
Это фиаско: обидчивый крымчанин поджег не ту машину
"Мужчина под тяжестью улик вину признал и сообщил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и, решив проучить владельца перегородившего проход авто, подпалил вокруг машины траву", - сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение имущества из хулиганских действий мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
© МВД по Республике КрымСгоревший автомобиль в Саках
Сгоревший автомобиль в Саках
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Сгоревший автомобиль в Саках
© МВД по Республике Крым
© МВД по Республике КрымСгоревший автомобиль в Саках
Сгоревший автомобиль в Саках
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Сгоревший автомобиль в Саках
© МВД по Республике Крым
© МВД по Республике КрымСгоревший автомобиль в Саках
Сгоревший автомобиль в Саках
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Сгоревший автомобиль в Саках
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Сгоревший автомобиль в Саках
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Сгоревший автомобиль в Саках
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