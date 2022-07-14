https://crimea.ria.ru/20220714/prouchil-na-srok-pyanyy-krymchanin-vmeste-s-travoy-szheg-mashinu-soseda-1123844327.html

"Проучил" на срок: пьяный крымчанин вместе с травой сжег машину соседа

"Проучил" на срок: пьяный крымчанин вместе с травой сжег машину соседа - РИА Новости Крым, 14.07.2022

"Проучил" на срок: пьяный крымчанин вместе с травой сжег машину соседа

В Сакском районе оперативники вычислили подозреваемого в поджоге автомобиля, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T15:28

2022-07-14T15:28

2022-07-14T15:28

крым

происшествия

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В Сакском районе оперативники вычислили подозреваемого в поджоге автомобиля, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.С заявлением о возгорании машины в полицию обратился один из жителей Сакского района. Установлено, что причиной стал поджог. В ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого – им оказался 30-летний односельчанин потерпевшего.Возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение имущества из хулиганских действий мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

https://crimea.ria.ru/20210407/Eto-fiasko--obidchivyy-krymchanin-podzheg-ne-tu-mashinu-1119440574.html

крым

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2022

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