"Проучил" на срок: пьяный крымчанин вместе с травой сжег машину соседа

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В Сакском районе оперативники вычислили подозреваемого в поджоге автомобиля, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.С заявлением о возгорании машины в полицию обратился один из жителей Сакского района. Установлено, что причиной стал поджог. В ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого – им оказался 30-летний односельчанин потерпевшего.Возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение имущества из хулиганских действий мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В Сакском районе оперативники вычислили подозреваемого в поджоге автомобиля, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
С заявлением о возгорании машины в полицию обратился один из жителей Сакского района. Установлено, что причиной стал поджог. В ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого – им оказался 30-летний односельчанин потерпевшего.
"Мужчина под тяжестью улик вину признал и сообщил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и, решив проучить владельца перегородившего проход авто, подпалил вокруг машины траву", - сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение имущества из хулиганских действий мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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