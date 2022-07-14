https://crimea.ria.ru/20220714/operativno-o-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-skolko-zabolevshikh-i-umershikh-1123838249.html
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько заболевших и умерших
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько заболевших и умерших
На территории Республики Крым зарегистрировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 309 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T10:07
2022-07-14T10:07
2022-07-14T10:07
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 309 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в региональном минздраве.По данным минздрава, скончался еще один человек. Обще количество жертв пандемии достигло 5331.В Севастополе зарегистрированы 16 новых случаев заболевания COVID-19, умер один пациент в возрасте 84 лет, сообщили в региональном правительстве.За сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы 10 человек, выписано столько же. На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 39 - с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 188 человек, выздоровели 82 696.
https://crimea.ria.ru/20220713/kak-bystro-ospa-obezyan-mozhet-rasprostranitsya-po-rossii-1123822846.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько заболевших и умерших
В Крыму и Севастополе за сутки выявлен 41 новый случай COVID-19, умерли два пациента
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 309 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 4 пациента, за все время на стационарном лечении находились 59 168 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 16 человек, за весь период – 177 105", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, скончался еще один человек. Обще количество жертв пандемии достигло 5331.
В Севастополе зарегистрированы 16 новых случаев заболевания COVID-19, умер один пациент в возрасте 84 лет, сообщили в региональном правительстве.
За сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы 10 человек, выписано столько же. На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 39 - с подтвержденным COVID-19.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 188 человек, выздоровели 82 696.