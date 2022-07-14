https://crimea.ria.ru/20220714/operativno-o-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-skolko-zabolevshikh-i-umershikh-1123838249.html

Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько заболевших и умерших

Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько заболевших и умерших

На территории Республики Крым зарегистрировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 309 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T10:07

2022-07-14T10:07

2022-07-14T10:07

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 309 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в региональном минздраве.По данным минздрава, скончался еще один человек. Обще количество жертв пандемии достигло 5331.В Севастополе зарегистрированы 16 новых случаев заболевания COVID-19, умер один пациент в возрасте 84 лет, сообщили в региональном правительстве.За сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы 10 человек, выписано столько же. На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 39 - с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 188 человек, выздоровели 82 696.

https://crimea.ria.ru/20220713/kak-bystro-ospa-obezyan-mozhet-rasprostranitsya-po-rossii-1123822846.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе