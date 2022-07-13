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Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду
Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду
В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах вероятны локальные... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T00:01
2022-07-13T00:01
2022-07-13T00:01
крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах вероятны локальные кратковременные грозовые дожди.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...14; днем +25...27.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Ночью будет 18…20 градусов, днем +24…26.В Ялте, Алуште и Евпатории без осадков, переменная облачность. Днем воздух прогреется до +26…28 градусов, ночью будет 18...20. При этом в Евпатории днем будет теплее – до +29.В Судаке и Феодосии также без дождя. Ночью столбики термометров покажут 18-20, днем 26-28 градусов.Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +23…25 градусов. В Керченском проливе - до +25. Теплее всего купаться в Севастополе и Евпатории +24...25. Холоднее – в Алуште и Ялте +19…22.12-15 июля в Крыму действует штормовое предупреждение, в восточных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
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крымская погода, крым, общество
Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду
В Крыму в среду до +29, преимущественно без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах вероятны локальные кратковременные грозовые дожди.
"Температура воздуха ночью 12…17 градусов, на побережье до 22; днем воздух прогреется до 25…30, в горах 17…22. Ветер западный умеренный", - говорится в прогнозе крымского гидрометцентра.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...14; днем +25...27.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Ночью будет 18…20 градусов, днем +24…26.
В Ялте, Алуште и Евпатории без осадков, переменная облачность. Днем воздух прогреется до +26…28 градусов, ночью будет 18...20. При этом в Евпатории днем будет теплее – до +29.
В Судаке и Феодосии также без дождя. Ночью столбики термометров покажут 18-20, днем 26-28 градусов.
Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +23…25 градусов. В Керченском проливе - до +25. Теплее всего купаться в Севастополе и Евпатории +24...25. Холоднее – в Алуште и Ялте +19…22.
12-15 июля в Крыму действует штормовое предупреждение, в восточных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.