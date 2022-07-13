https://crimea.ria.ru/20220713/teplo-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1123821676.html

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду

В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах вероятны локальные... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T00:01

2022-07-13T00:01

2022-07-13T00:01

крымская погода

крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454394_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9343340ad5ec97197afbdaa3b4a8f4e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах вероятны локальные кратковременные грозовые дожди.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...14; днем +25...27.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Ночью будет 18…20 градусов, днем +24…26.В Ялте, Алуште и Евпатории без осадков, переменная облачность. Днем воздух прогреется до +26…28 градусов, ночью будет 18...20. При этом в Евпатории днем будет теплее – до +29.В Судаке и Феодосии также без дождя. Ночью столбики термометров покажут 18-20, днем 26-28 градусов.Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +23…25 градусов. В Керченском проливе - до +25. Теплее всего купаться в Севастополе и Евпатории +24...25. Холоднее – в Алуште и Ялте +19…22.12-15 июля в Крыму действует штормовое предупреждение, в восточных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество