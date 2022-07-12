https://crimea.ria.ru/20220712/kakoy-segodnya-prazdnik-12-iyulya-1123810369.html

Какой сегодня праздник: 12 июля

Какой сегодня праздник: 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Какой сегодня праздник: 12 июля

Сегодня поздравляют с профессиональным праздником стюардесс и фотографов. 12 июля родились советский писатель Исаак Бабель, певица Валентина Толкунова,... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T00:00

2022-07-12T00:00

2022-07-12T00:00

праздники и памятные даты

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Сегодня поздравляют с профессиональным праздником стюардесс и фотографов. 12 июля родились советский писатель Исаак Бабель, певица Валентина Толкунова, рок-музыкант Валерий Кипелов и артист Александр Домогаров. А еще в этот день началось крупнейшее в истории танковое сражение на Курской дуге.Что празднуют в миреВесь мир сегодня поздравляет бортпроводников, которые уже много лет обеспечивают наш комфорт и безопасность во время полета. Сейчас в этой профессии заняты часто девушки, но в конце 20-х годов, когда пассажирские перелеты перестали быть редкостью и компании задумались о найме людей для обеспечения сервиса на борту, эти функции выполняли мужчины.Стюардами становились официанты из очень элитных ресторанов. После 1930 года в США все чаще стали привлекать для работы на борту представительниц слабого пола. Во-первых, красивые дамы служили дополнительной рекламой для компаний, а во-вторых, они весили меньше, чем мужчины.Еще сегодня профессиональный праздник у фотографов. Точно не известно, как давно День фотографа отмечают в мире, но некоторые СМИ связывают праздник с Днем святой Вероники. Католики называют эту женщину святой, так как она в момент Крестного пути Иисуса дала ему ткань, чтобы вытереть пот со лба, на которой якобы остался лик Христа. По некоторым данным, спустя две тысячи лет Папа Римский объявил 12 июля праздником фотографов, в честь того самого первого "снимка" Иисуса.В странах Скандинавии отмечают День фьорда – длинного и очень узкого морского залива с крутыми берегами. Сначала дата стала значимой в Дании, где почти 30 лет поднимают проблему состояния прибрежных вод. Затем традиция проведения тематических кинопоказов, выставок, концертов, праздничных вечеров распространилась и в других странах мира, где есть фьорды.Знаменательные событияГород Саратов сегодня отмечает 432-ой день рождения. Именно 12 июля князь Григорий Засекин и боярин Федор Туров основали город между Самарой и Царицыным.В 1783 году Екатерина II издала указ об организации театрального комитета "для управления зрелищами и музыкой". Этот документ полностью изменил назначение театрального дела, которое отныне стало не только развлечением для придворных, но и всего общества. Тогда появились "городские театры" и платные спектакли для широкой публики.В 1918 году во Франции поженились Пабло Пикассо и русская балерина Ольга Хохлова, а позже пара обвенчалась и в русской церкви. Некоторые исследователи говорят, мать Пикассо предупреждала девушку, что единственной любовью художника навсегда останется лишь живопись.Первый концерт группы "Rolling Stones" состоялся ровно 60 лет назад. Талантливым, но тогда еще никому не известным музыкантам случайно выдался шанс выступить в одном из клубов Лондона. Известная в то время группа Blues Incorporated просто не смогла играть в этот день в заведении, потому что была приглашена на радио. Как писали потом в газетах, Мик Джаггер уговорил владельцев клуба выпустить на сцену новый коллектив. Кстати, название Rolling Stones было придумано на ходу.Кто родилсяВ 1854 году родился американский изобретатель, который создал фотокамеры "Кодак", Джордж Истмен. Его камеры стали прорывом в фотографии, потому что заправлялись обычной для нас пленкой.В 1884 родился итальянский художник-импрессионист Амедео Модильяни. Самыми известными и дорогими его картинами считается "Лежащая обнаженная" и другие работы из серии "Обнаженные", изображение Анны Ахматовой.127 лет назад родился писатель и драматург Исаак Бабель, написавший цикл рассказов "Конармия". 1939 году советские власти его обвинили в принадлежности к троцкистской террористической организации и в шпионаже в пользу французской и австрийской разведок, а в 1940-м расстреляли.В 1946 году родилась известная певица Валентина Толкунова, издавшая 12 пластинок и компакт-дисков. В фильмах и театральных спектаклях можно услышать более 300 исполненных ею песен.В 1958 году родился рок-музыкант и солист группы "Ария" Валерий Кипелов.59 лет исполняется актеру и певцу Александру Домогарову.44-й день рождения празднует американская актриса Мишель Родригес, известная ролями в фильмах "Аватар", "Обитель зла" и серии "Форсажей".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество