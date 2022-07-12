https://crimea.ria.ru/20220712/gazosnabzhenie-zaporozhskoy-oblasti-mogut-vosstanovit-za-schet-rossii-1123815626.html

Газоснабжение Запорожской области могут восстановить за счет России

Газоснабжение Запорожской области могут восстановить за счет России - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Газоснабжение Запорожской области могут восстановить за счет России

Газоснабжение Запорожской области могут восстановить за счет российского газа. Об этом со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T09:32

2022-07-12T09:32

2022-07-12T09:32

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Газоснабжение Запорожской области могут восстановить за счет российского газа. Об этом со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова сообщает РИА Новости.Глава местной ВГА Евгений Балицкий ранее сообщил, что Киев отключил регион от газа. При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию полуострова. По его словам, газотранспортная система республики готова пропускать в направлении Херсона до трех миллионов кубометров газа в сутки.И добавил, что для этого понадобится строительство газопровода.Рогов уточнил, что на данный момент подача газа в освобожденной части Запорожской области возможна только в Бердянске, где он отсутствовал на протяжении четырех месяцев из-за перебитого в результате боевых действий газопровода. Сейчас газопровод из Мариуполя восстановлен.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

/20220710/esli-ukraina-otklyuchit-khersonu-gaz-regionu-pomozhet-krym---vlasti-1123798678.html

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запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине