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Газоснабжение Запорожской области могут восстановить за счет России - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Газоснабжение Запорожской области могут восстановить за счет России
Газоснабжение Запорожской области могут восстановить за счет России - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Газоснабжение Запорожской области могут восстановить за счет России
Газоснабжение Запорожской области могут восстановить за счет российского газа. Об этом со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T09:32
2022-07-12T09:32
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Газоснабжение Запорожской области могут восстановить за счет российского газа. Об этом со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова сообщает РИА Новости.Глава местной ВГА Евгений Балицкий ранее сообщил, что Киев отключил регион от газа. При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию полуострова. По его словам, газотранспортная система республики готова пропускать в направлении Херсона до трех миллионов кубометров газа в сутки.И добавил, что для этого понадобится строительство газопровода.Рогов уточнил, что на данный момент подача газа в освобожденной части Запорожской области возможна только в Бердянске, где он отсутствовал на протяжении четырех месяцев из-за перебитого в результате боевых действий газопровода. Сейчас газопровод из Мариуполя восстановлен.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
/20220710/esli-ukraina-otklyuchit-khersonu-gaz-regionu-pomozhet-krym---vlasti-1123798678.html
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РИА Новости Крым
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине
Газоснабжение Запорожской области могут восстановить за счет России

Член ВГА Рогов: газоснабжение Запорожской области могут восстановить за счет подачи из РФ

09:32 12.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМанометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области, Украина
Манометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области, Украина - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Газоснабжение Запорожской области могут восстановить за счет российского газа. Об этом со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова сообщает РИА Новости.
Глава местной ВГА Евгений Балицкий ранее сообщил, что Киев отключил регион от газа. При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию полуострова. По его словам, газотранспортная система республики готова пропускать в направлении Херсона до трех миллионов кубометров газа в сутки.
Газ огонь
10 июля, 03:03
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"Ситуация непростая, мы ищем варианты оперативного решения проблемы. Рассматриваются варианты поставки электроплит промышленного и бытового назначения, которые мы намерены раздать нуждающимся в них людям. В перспективе нужно решать вопрос с подключением к газотранспортной системе РФ, чтобы впредь не зависеть от диверсий и шантажа киевского режима, устроившего газовую блокаду нашего региона", - сказал Рогов.
И добавил, что для этого понадобится строительство газопровода.
Рогов уточнил, что на данный момент подача газа в освобожденной части Запорожской области возможна только в Бердянске, где он отсутствовал на протяжении четырех месяцев из-за перебитого в результате боевых действий газопровода. Сейчас газопровод из Мариуполя восстановлен.
Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 11:35
Киев отключил Запорожскую область от газа — власти
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
Запорожская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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